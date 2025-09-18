FOTO: Una pareja de mujeres sobre la subrogación: arrepentimiento y el destino del bebé

La Justicia declaró en situación de adoptabilidad a un bebé nacido en Córdoba a través de la técnica de gestación por sustitución, luego de que tanto la mujer gestante como la ciudadana francesa que había promovido el procedimiento desistieran de hacerse cargo de él.

El niño nació de manera prematura nueve semanas antes de lo previsto y permaneció varios días internado por problemas respiratorios.

Tras recibir el alta médica, fue resguardado por una familia de acogimiento, mientras la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) solicitaba a la Justicia la declaración de adoptabilidad.

La jueza María de los Ángeles Pascual hizo lugar al pedido y consideró que el abandono del niño constituyó una “vulneración directa a su dignidad humana”.

En su fallo, cuestionó la “cosificación” de los niños nacidos mediante esta técnica, al señalar que “un niño no es un producto que pueda ser aceptado o rechazado, sino un sujeto de derechos que merece respeto, cuidado y amor”.

La magistrada remarcó que la gestación por sustitución no está expresamente regulada en la legislación argentina, aunque aclaró que esa ausencia normativa no impide al Estado garantizar el interés superior del niño.

También recordó que, en precedentes judiciales, se ha reconocido la validez de estos acuerdos cuando se cumplen requisitos como el consentimiento informado, el carácter altruista y la voluntad procreacional.

Finalmente, Pascual subrayó: “Nunca un niño puede ser tratado como un encargo. Estamos hablando de una vida, y toda vida humana merece ser bienvenida no como un objeto deseado, sino como un sujeto amado”.