Una estrella de hockey sobre hielo murió tras un espantoso choque en un partido

Adam Johnson, estrella del hockey sobre hielo que se desempeñaba en el Nottingham Panthers, murió a los 29 años luego de chocar contra un rival durante un partido.

La tragedia ocurrió durante el partido entre Nottingham Panthers y Sheffield Steelers, por la Challenge Cup de la Elite Ice Hockkey League (EIHL). Cuando iban 35 minutos del encuentro, Johnson cayó al hielo tras recibir una patada de un rival que venía trastabillando y fue en ese momento cuando tuvo la mala fortuna de que el golpe fuera directo a su garganta con la cuchilla del patín, lo que le provocó un gran corte y le hizo comenzar a perder mucha sangre inmediatamente.

Los otros jugadores se dieron cuenta de lo ocurrido y pidieron ayuda para socorrer a Johnson, que había abandonado rápidamente el campo de juego para ser atendido.

Luego del choque, desde los altoparlantes del estadio se le pidió a los espectadores (eran más de 8 mil) que abandonaran el Utilita Arena Sheffield.

/Inicio Código Embebido/

Adam Johnson Ice hockey Injury. This was kung-fu kick by the guy in red. RIP pic.twitter.com/CzF8XDG53T