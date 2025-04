Tiroteo fatal en una universidad de Estados Unidos: 2 muertos y 5 heridos

Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Florida, según declaró el jefe de policía de la FSU, Jason Trumbower.

Trumbower indicó que las dos personas fallecidas no eran estudiantes de la universidad, informó la cadena CNN.

Cinco personas fueron reportadas a un hospital local con heridas de bala y el atacante también fue trasladado al hospital, según Trumbower.

El Tallahassee Memorial Healthcare dijo previamente a CNN: "TMH recibió y atiende activamente a pacientes relacionados con un incidente ocurrido en la Universidad Estatal de Florida. En este momento, los detalles aún están en desarrollo y aún no tenemos información específica para compartir".

Current footage shows the inside of a Florida State University classroom during the active shooter situation. Voices can be heard pleading to be let in. Reports indicate this may involve a team of active shooters, with at least one individual already detained. pic.twitter.com/T7fROifx9C