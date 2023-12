Starlink desembarca en Paraguay y ya se puede reservar en la Argentina

El servicio de internet satelital, Starlink desembarcó en Paraguay, según anunció el empresario Elon Musk, CEO de SpaceX, compañía que se desarrolla en diferentes partes del mundo. Desde el sitio web de Starlink ya se habilitó la reserva del servicio para la Argentina, tras el anuncio de Javier Milei de liberar los servicios de internet satelital.

"¡Starlink ya disponible en Paraguay!", expresó Musk en una publicación de la red social X (de la cual es dueño), en la que reposteó un tuit de la empresa anunciando la llegada al país vecino, el cual se convirtió así en "el número 70 de la Tierra donde las personas pueden conectarse a Internet de alta velocidad y baja latencia desde el espacio".

/Inicio Código Embebido/

Starlink now available in Paraguay! https://t.co/RYrZ47P4oW