Salvaje agresión a un árbitro durante un torneo amateur: le patearon la cabeza

Un árbitro fue agredido brutalmente por un jugador tras recibir una patada en la cabeza en un partido amateur de fútbol en un predio del partido bonaerense de Avellaneda, tras lo cual la víctima fue internada y aún no se difundió el parte médico.

La fatal agresión se dio cuando el juez le sacó la segunda tarjeta amarilla a un futbolista del equipo que vestía camiseta marrón y, por consecuencia, le mostró la tarjeta roja.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Automáticamente, el expulsado empujó al árbitro, mientras un segundo jugador le pegó una piña en la cara, lo tiró al piso y, ya con el juez en el suelo, le pegó una brutal patada en la nuca que lo dejó desmayado.

Toda la secuencia quedó filmada por una persona que había ido a ver el encuentro como espectador y es por ello que se puede identificar a la perfección quiénes agredieron al juez y, principalmente, quién fue el que le pegó la trompada y la patada.

/Inicio Código Embebido/

Avellaneda: brutal agresión a un árbitro en un torneo barrial... pic.twitter.com/Z5N00rxtIc — Doctor House (@Bobmacoy) July 17, 2023

/Fin Código Embebido/

“Yo me puedo equivocar, pero no creo que esa tenga que ser la reacción de los muchachos. Me pudieron haber matado. Pude haber terminado dentro de un cajón. No hay nada que justifique esa patada que me dieron”, dijo horas más tarde Ariel Paniagua, el arbitro agredido en diálogo con Telefe Noticias.

El árbitro amateur, que trabaja en una empresa que limpia vidrios, explicó que apela al arbitraje para poder recaudar mayores ingresos para llegar a fin de mes. “Es un esfuerzo muy grande, porque a veces llego a las 2 de la mañana a mi casa y al otro día me tengo que levantar a las 4 para ir a la empresa de limpiavidrios, que es mi trabajo formal”, detalló.

Por su parte el agresor en el mismo canal expresó su justificación ante el violento hecho: “Estuvimos jugando en la Estación 98, iban dos minutos y le habían pegado a un compañero mío y él no cobraba nada. Yo era el capitán del equipo y le pedía que cobrara al juez. A los rivales les dejaba pegar y cuando uno de nosotros jetoneaba nos quería mostrar la amarilla. Yo ya venía enojado y cuando vi la roja le pegué sin darme cuenta. No me rescaté, se me nubló todo y ahora es todo distinto”.

El violento episodio ocurrió en un complejo de canchas de fútbol de césped sintético llamado "Estación 98", ubicado en la avenida Bartolomé Mitre 3951 del partido bonaerense de Avellaneda.

Por el momento, nadie del complejo brindó declaraciones y afirman que la responsabilidad recae en la organización del torneo debido a que, desde su lugar, se limitan simplemente a alquilar las canchas.