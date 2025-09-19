FOTO: Murió uno de los heridos por el choque en el puente que une Chaco y Corrientes

Uno de los tres heridos que dejó el choque en cadena sobre el puente que une esta capital con la ciudad de Corrientes, falleció esta noche como consecuencia de las graves heridas que había sufrido en el siniestro.

Juan Carlos Pérez, de 57 años, conducía una motocicleta cuando se produjo el incidente sobre el puente General Belgrano, y tras el impacto terminó debajo de otro vehículo.

El hombre, quien cruzaba el puente para ir a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes, con politraumatismos graves.

