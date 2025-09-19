Murió uno de los heridos por el choque en el puente que une Chaco y Corrientes
Un camión se quedó sin frenos y embistió a varios vehículos.
19/09/2025 | 20:26Redacción Cadena 3
Uno de los tres heridos que dejó el choque en cadena sobre el puente que une esta capital con la ciudad de Corrientes, falleció esta noche como consecuencia de las graves heridas que había sufrido en el siniestro.
Juan Carlos Pérez, de 57 años, conducía una motocicleta cuando se produjo el incidente sobre el puente General Belgrano, y tras el impacto terminó debajo de otro vehículo.
El hombre, quien cruzaba el puente para ir a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes, con politraumatismos graves.
Lectura rápida
¿Qué sucedió? Un choque en cadena en el puente General Belgrano dejó tres heridos.
¿Quién falleció? El fallecido fue Juan Carlos Pérez, un motociclista de 57 años.
¿Cuándo ocurrió? El incidente ocurrió la noche del viernes 19 de septiembre de 2025.
¿Dónde ocurrió? El choque se produjo en el puente que une Chaco y Corrientes.
¿Cómo ingresó al hospital? Juan Carlos Pérez ingresó en estado grave con politraumatismos al Hospital Escuela de Corrientes.
