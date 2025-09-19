En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Murió uno de los heridos por el choque en el puente que une Chaco y Corrientes

Un camión se quedó sin frenos y embistió a varios vehículos.

19/09/2025 | 20:26Redacción Cadena 3

FOTO: Murió uno de los heridos por el choque en el puente que une Chaco y Corrientes

Uno de los tres heridos que dejó el choque en cadena sobre el puente que une esta capital con la ciudad de Corrientes, falleció esta noche como consecuencia de las graves heridas que había sufrido en el siniestro.

Juan Carlos Pérez, de 57 años, conducía una motocicleta cuando se produjo el incidente sobre el puente General Belgrano, y tras el impacto terminó debajo de otro vehículo.

El hombre, quien cruzaba el puente para ir a trabajar a una verdulería en Resistencia, había ingresado al Hospital Escuela de Corrientes, con politraumatismos graves.

EN DESARROLLO…

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un choque en cadena en el puente General Belgrano dejó tres heridos.

¿Quién falleció? El fallecido fue Juan Carlos Pérez, un motociclista de 57 años.

¿Cuándo ocurrió? El incidente ocurrió la noche del viernes 19 de septiembre de 2025.

¿Dónde ocurrió? El choque se produjo en el puente que une Chaco y Corrientes.

¿Cómo ingresó al hospital? Juan Carlos Pérez ingresó en estado grave con politraumatismos al Hospital Escuela de Corrientes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho