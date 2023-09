Murió el periodista Mario Wainfeld a los 74 años

Tras una amplia trayectoria en medios gráficos, televisivos y radiales, el periodista Mario Wainfeld murió a los 74 años.

Era abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente, aunque en su carrera se destacó por su rol en la comunicación.

Trabajaba en Página 12 desde la creación del diario y también estuvo en otros medios, pasando por la radio y la televisión para aportar su análisis sobre la política y la actualidad.

Desde Página 12 enviaron un comunicado para despedirlo y saludar a sus familiares: "Los trabajadores y trabajadoras de este diario lamentamos su fallecimiento y lo recordaremos con respeto por su oficio, y por su compromiso con los derechos humanos y los valores más altos de la democracia. Saludamos a su familia, compañerxs y lectores".

Mario Wainfeld había nacido el 20 de noviembre de 1948, se recibió de abogado en 1971 y para finales de la década del '70 realizó un posgrado en Ciencias Políticas, que le permitió trabajar como asesor de la Secretaría de Cultura y dirigir el Programa Cultural de Barrios de la Municipalidad de Buenos Aires, entre 1989 y 1990.

Por esa época también comenzó a trabajar en la revista UNIDOS, tarea que desarrolló hasta 2001. En simultáneo trabajaba en Página 12 como jefe de la sección política, para luego pasar a ser columnista.

En televisión formó parte de Duro de Domar cuando el conductor era Daniel Tognetti, en 2010. Mientras que en radio estaba actualmente al frente del ciclo Gente de a pie. Estaba casado y era padre de cinco hijos.

Publicó el libro Kirchner, el tipo que supo, en 2016, y a lo largo de su carrera recibió varios galardones, como el premio a la Trayectoria de Radio Nacional, el Konex, el Rodolfo Walsh, el Democracia y como Personalidad Destacada de la Universidad de Buenos Aires.

El presidente Alberto Fernández calificó la muerte del periodista como "una espantosa noticia", al destacar su amistad desde joven, con quien definió como "un magnífico periodista".

/Inicio Código Embebido/

La partida física de Mario Wainfeld me llena de dolor. Me honró con su amistad y me permitió disfrutar de su calidad periodística.



Lo conocí hace mucho tiempo cuando iniciaba mi militancia en la UES. pic.twitter.com/3R5JwtsJgE