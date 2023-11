Medicamentos: farmacias bonaerenses limitan venta por prepagas y obras sociales

El Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires alertó por medio de un comunicado que cientos de farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas, interrumpiendo las ventas de medicamentos con descuento, y denunció que la crisis advertida hace meses ya llegó.

El sector farmacéutico atraviesa una compleja situación por la inercia inflacionaria combinada con el desajuste entre el pago de medicamentos con descuentos de los clientes y el cobro de la bonificación a cargo de las obras sociales y las prepagas. A esto se le suma la dificultad para el acceso a divisas, lo que genera faltante de insumos y pone en riesgo el normal abastecimiento de medicamentos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el comunicado difundido por redes sociales, el Colegio de Farmacéuticos bonaerense informó que desde agosto “ha enviado varios comunicados a los medios, autoridades sanitarias y administrativas de la provincia para advertir sobre la crisis que podría sufrir la atención de los farmacéuticos en todo el territorio bonaerense” y sostuvo que “ese momento ya llegó”.

Indicaron que "hay cientos de farmacias comunitarias que suspendieron la dispensa de medicamentos por los descuentos (bonificaciones) que imponen las obras sociales y prepagas, y sus extensos plazos de pago” y aseguraron que la medida “no se trata de una maniobra comercial, política, ni especulativa”.

Ante la gravedad de la situación, explicaron que “para que nuestros pacientes reciban sus medicamentos, los farmacéuticos debemos pagarlos en menos de quince días”, detallando que “el medicamento que recibe una persona hoy, la obra social o prepaga lo pagará entre 60 y 90 días”, por lo que indicaron que “en estas condiciones, los farmacéuticos no podemos sostener el servicio sanitario que prestamos a millones de bonaerenses”.

Asimismo, el Colegio remarcó que “esto es más que un simple anuncio de la emergencia por la que están pasando las farmacias, como agentes sanitarios no dejaremos de prestar el servicio a los pacientes, pero ya no podemos brindarles los descuentos o la cobertura al 100% que ofrecen las prepagas y obras sociales”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En cuanto a los pasos a seguir, el comunicado informó que “durante la semana el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires seguirá ofreciendo alternativas para superar esta situación, pero notificará la suspensión del crédito a las obras sociales que adeuden prestaciones” y señaló que “las farmacias bonaerenses lucharemos para poder seguir atendiendo a nuestros pacientes, durante todo el año y en toda la provincia”.

Al mismo tiempo, los afiliados de las obras sociales y prepagas también se ven afectados por la decisión de médicos y bioquímicos, cada vez más replicada, de cobrar un copago adicional para compensar los honorarios que consideran insuficientes.

Alejandra Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, explicó a Cadena 3 que la raíz del problema está en la cadena de comercialización de los medicamentos y los precios de las droguerías. “Cuando el paciente viene a buscar la medicación le pagamos a la droguería a 20 días, pero los pagos comienzan a registrarse a los 60 a 90 días y la verdad que es muy complejo para las farmacias mantener esa financiación”, indicó.

“Lo que pasa es que la farmacia hay momentos que tiene salida a cuenta porque no llega a hacer esa rueda o cadena de pagos y no le puede pedir a la droguería”, manifestó y remarcó que cuando uno recibe el pago no se corresponde con los costos de los medicamentos nuevos y por eso necesitan de una modificación de base en todos los plazos.

“Tenemos que resolver que el paciente tenga la medicación y depende del trabajo conjunto de la medicación”, afirmó.

En este marco indicó que el problema está en la cadena de pagos porque si las farmacias no tienen crédito no pueden hacer el pedido de los medicamentos.

“En realidad la situación de las farmacias hoy afecta a todos porque lo que tienen es un impedimento para reponer el medicamento”, concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá