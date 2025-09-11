FOTO: Makintach está "preocupada" por su imputación y su abogado presentará una denuncia

La jueza Julieta Makintach estuvo "preocupada" por su imputación en la causa en la que se la investigó por la realización de un documental en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y su abogado le anticipó a la agencia Noticias Argentinas que presentaría una denuncia por espionaje ilegal.

Darío Saldaño se explayó luego de que la magistrada fuera imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios, y sostuvo que iba a pedir la nulidad del requerimiento.

Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes llevaron adelante la investigación en San Isidro, sostuvieron en el escrito de 42 páginas al que accedió la agencia Noticias Argentinas que había elementos suficientes para endilgarle a la magistrada dichos delitos.

Frente a esta situación, confirmó que Makintach estuvo "preocupada" por lo “desprolijo e ilegal de la actuación de los fiscales, sumado a la manipulación de la evidencia”.

En otro tramo, le adelantó a este medio que en los próximos días presentaría una denuncia en la Justicia Federal por espionaje ilegal contra la magistrada: “El teléfono está intervenido”.

Aunque no hubo fecha confirmada, se creyó que la denuncia podría ser realizada la próxima semana.