Los 8 escalones: una médium afirmó que regresó de la muerte y cautivó a todos

El popular programa de preguntas y respuestas, conducido por Guido Kaczka, Los 8 escalones ha logrado cautivar a la audiencia con su dinámica y las historias personales de los concursantes. En esta ocasión, María Soledad dejó a todos sin palabras al compartir detalles de su vida como médium.

Cuando Guido presentó a María Soledad como una vidente y médium, ella interrumpió con humor: "No vine a trabajar, vine a jugar".

Sin embargo, luego explicó que, además de ser vidente, también era numeróloga y consteladora familiar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La participante profundizó en el tema de la vida y la muerte, destacando que las almas ocupan diferentes planos y que, aunque no estén en el plano físico, están presentes en el mismo plano que nosotros. Luego, compartió una experiencia personal impactante: "Tuve la suerte, por así decirlo, de haberme muerto en esta vida y de haber vuelto. ¿Sabes cuando dicen 'vi la luz'? Sí, me pasó".

María Soledad describió su experiencia en terapia intensiva, explicando que no vio una luz blanca, sino "un campo hermoso y pacífico" en el que se sentía "feliz". Reveló que "no quería regresar "y que su madre decía que "no quería que volviera".

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El testimonio de María Soledad conmovió tanto a los demás participantes como al jurado y al propio Guido, quien reflexionó sobre el deseo de paz para las personas queridas. Además, María Soledad mencionó que, en sus comunicaciones con los fallecidos, ha notado que dos de cada tres personas que se suicidaron se arrepienten y quedan en un estado de pena.

El ambiente en el estudio se tornó silencioso y cargado de emociones mientras todos absorbían las palabras de María Soledad. Consciente de la intensidad del momento, el conductor decidió finalizar las preguntas sobre la vida y el trabajo de la participante y retomar el juego.