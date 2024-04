La polémica letra de la nueva canción de Tini: le dio un mensaje a Cami Homs

En su nuevo álbum recién presentado, "Un mechón de pelo", Tini Stoessel le dedicó una canción a Camila Homs, ex de Rodrigo de Paul, quien también estuvo en pareja con la artista pop.

Luego de las acusaciones recibidas por la modelo, lanzó una canción que va dirigida directamente a la modelo donde asegura que “no rompió ninguna familia” y dijo tener pruebas.

Camila Homs.

“Ángel” tiene guiños contra Marcelo Tinelli y la batalla judicial que tuvo con su padre, Alejandro Stoessel, quien fue directivo en Ideas del Sur. La artista apunta a que fue "prohibida" en sus inicios y que luego la quiso convocar para que cante en sus programas.

En el tema musical "Ni de tí", que incluye una nota de voz de la abuela de la artista, Stoessel expresa: "Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen tanta shit (mierda), dale, no me hables de mí".

"Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas. Pero sigo pa’ lante como lo dijo mi abuela". "Todo inventado, todo mentira", remarcó

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Y también hace referencia a los hijos de De Paul y Homs: "Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela".

La cantante presentó tres adelantos del álbum: "Ni de ti", "Ángel" y "Posta".

En un vivo de Instagram donde estaba visiblemente emocionada habló del disco y cuestionó el odio que se transmite en las redes sociales.

“Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo. Ojalá se tome bastante más consciencia de lo que generan las redes sociales”, expresó con lágrimas en los ojos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y subrayó en su momento: "Y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mi, por mi proceso y por todo lo que me pasó, lo digo en general”.

"Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa, y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas, simplemente por lo que la otra persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”, le pidió a sus seguidores.

La letra completa de “Ni de ti”

Dicen que robé

Que una familia rompí

Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí

Ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti

Dicen que me escondo pa' tomarme una pill

Que por eso estoy skinny, no hables de mí

Ni de ti, ni de ti, ni de ti, ni de ti

Casi mi abuela también se la creyó

"No le lleves el apunte, porque yo sé lo que es, todo inventado, todo mentira"

El que esté libre de pecado tire la primera

Por cada uno que me odie tengo a 10 que me quieran

Me la sé de memoria

No hay mierda que me hiera

Me quedé callada pa' que a los niños no les duela

Duélale a quien le duela

Sigo acá, sigo en primera

Duélale a quien le duela

Acá sin terminar la escuela

Yo no me robé a nadie

Yo sí que tengo pruebas

Pero sigo pa'lante como lo dijo mi abuela

"Vas a tener que luchar siempre con eso, Martina, ese éxito a alguien le lastima mucho"

Bueno, me saqué bastante las ganas

Pero lamento pincharles el globo

No me drogo (no me drogo)

Después de muchos años de estar callada

Me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida

Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas, opinando de mi vida con total impunidad, es un acto de insensibilidad brutal

Es deplorable ver cómo hay personas que a través de un medio de comunicación o una red social son capaces de expresarse de la forma más cruel posible, engañando, difamando con la única intención de lastimar hasta lo más profundo que puedan

Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras, les deseo de todo corazón que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas

"Así que quédate tranquila, eh"

"Bueno, te amo, abu, qué bueno que estés bien"

“Igualmente, mi amor, yo también te amo tanto”

La letra de "Ángel"

Despertó poco más de las 6, cuatro platos, tostada y café

Los dejaba de la mano en el colegio

Dos razones para trabajar y a la casa llegar a cenar

Convirtiendo gotas de sudor?en?privilegio

Y?ella juega, baila,?corre, canta y?vuela con las alas de su ángel

Se las presta cuando quiera

Fue una vida de televisión

Que escribió un experto en ilusión

No solo los 24 eran nochebuena

Porque él sueña, solamente sueña

Y ama, entr?gando el alma

Vive para dejar hu?llas

En una historia perfecta que nada le falta

Y ahí está ella dibujando estrellas

Canta entregando el alma

Corte, y qué bonita escena

No se siente la tormenta cuando está la calma

2008, diciembre, fue un viernes

Ojos que no ven, traición que no sientes

Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?

¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?

Si fueron hermanos, y adiós para siempre

Si él le dio la mano y el otro los dientes

Le dieron la espalda y él siempre de frente

Le dieron las gracias, lo empujan del puente

Yo ya entiendo bien lo que pasó

Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue

La herida se tatuó en su piel

La mentira la oyó todo el mundo

La verdad nunca la escuchó nadie

Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires

Deja que el tiempo se encargue

Y el destino se encargó de violeta pintarme

Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse

De eso se trata amarse

Pero también me dolió y para decirlo no es tarde

La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él

Pero la justicia divina existe

Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show

Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado

Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida

[Coro]

Juntos dibujando estrellas

Porque te quiero con todo el alma

Corte, en la siguiente escena

No me importa la tormenta, llegará la calma

La letra de "Posta"

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra, eh-eh

Yo estoy bien, yo nunca siento

Total to' viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta

Que van diez años, que van mil daños, qué bien me engaño, posta

Que soy perfecta y no me afecta lo que digan los extraños, posta

Que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que estoy bien, que yo puedo, posta

Porque he nacido con dinero, en cuna de oro, nada duele, ¿esa es la posta?

Solo soy yo la que vi llover

Nadie quiere ver, nadie va a llamar

Preferí dormir, preferí callar

Una princesa no llora en televisión

Pero el acting mal no me salió

Hasta TINI se lo creyó

Pero Martina despertó y ahora le importa, posta

La posta es que siempre fui una rockstar, posta

Y me encanta que no la conozcas, posta

Soy la flaquita de la tele

Que de memoria se aprendió lo que le impostan

Flasheaste que tenés la posta, pero

Puedo decírtelo, porque ahora, sí, me importa

Podría seguir, pero mejor te la hago corta, posta

(Suelto el pelo contra el viento)

(Para poder tapar mi sombra)

(No existe lo que no se nombra, eh-eh)

(Yo estoy bien, yo nunca siento)

(Total to's viven a mi costa)

(Aunque nunca me lo hice a posta)