La abuela de Loan dio su versión sobre los hechos del día en que desapareció

Catalina Peña, la abuela de Loan, el niño desaparecido hace 12 días en Corrientes, rompió el silencio sobre lo que pasó en su casa en el almuerzo donde se vio por última vez a su nieto en la localidad de 9 de Julio.

En el lugar donde se desarrolló el almuerzo estuvieron dos de los principales sospechosos de lo que hasta ahora se cree que sería un secuestro para venderlo a una red de trata, el exmarino Carlos Pérez y la exfuncionaria Victoria Caillava.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La mujer relató que Victoria es su prima y que ella la había invitado a almorzar pollo de campo, la cual llegó acompañada de su esposo.

La anciana comentó que era la primera vez que veía a Carlos, descartando así que ella si lo conocía por una foto que circuló, pero fue con motivo de la entrega de una imagen de la Virgen de Itatí, y aclaró que ella no recuerda quiénes estaban.

“No tengo ninguna noticia de Loan. Yo quiero saber la verdad, qué es lo que pasa”, la mujer de 87 años a TN.

“Era la primera vez que mi nieto me visitaba”, expresó en tanto a A24.

Y expresó: “No sé dónde fue, me duele el alma, estoy con el corazón en la garganta, llorando. Rezo por él a todos los santos, hasta al Gauchito Gil, pero nadie me está haciendo el milagro".

“Creo que está vivo. Te palpita cuando una persona está fuera de la vida”, añadió.

Al canal TN le dijo que los detenidos “no tuvieron la responsabilidad de cuidar a la criatura” y que ya no espera “nada de nadie”.

“De la familia, algunos están conmigo y algunos no. Estoy con ustedes a ver si me encuentran a Loan. Como soy la abuela, soy muy sentimental a la persona de mi sangre. Y encima de mi apellido, cómo no lo voy a sentir. Y encima vino a visitarme. Parece que vino a despedirse. Eso es lo que siento. Nadie me puede sacar de la cabeza y del corazón el dolor. Estoy sufriendo bastante”, cerró.