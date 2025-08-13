FOTO: Juicio contra el ex marido de Julieta Prandi: Claudio Contardi condenado a 19 años

Condenaron a 19 años de prisión a Claudio Contardi por abuso sexual agravado y violencia de género.

Además, se supo que se ordenó la inmediata detención del imputado, por lo que se retiró rápidamente del Tribunal.

Por otro lado, Julieta Prandi estuvo en la sala contigua al haber llegado con su abogado Fernando Burlando y su actual pareja Emanuel Ortega.

El empresario Claudio Contardi llegó al Tribunal de Campana.

“Contardi es peligroso”, expuso la mamá de Prandi. Cristina Damiano Caballero, la madre de Julieta Prandi, habló en el ingreso al Tribunal y manifestó que el empresario es “peligroso” y esperan que haya “justicia”. "Confiamos en que haya justicia. Fueron muchos años de padecimiento", sostuvo.

El veredicto del juicio contra el ex marido de Julieta Prandi por presunto abuso sexual agravado se conoció hoy y el abogado de la actriz afirmó que “deberían condenarlo”.

La audiencia comenzó a las 11:00 en los Tribunales de Campana, donde se esperó la presencia de la conductora junto a su representante legal, así como también a Claudio Contardi acompañado de sus dos defensores, quienes solicitaron la realización de un juicio por jurados populares, pero esa posibilidad fue denegada.

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Javier Baños señaló que el empresario “debería ser condenado”: “La lógica indica que va a ser condenado, quiero pensar eso”.

“Jurídicamente una absolución es impensable, lo que se puede discutir es el monto de la pena, por lo que pedimos 50 años porque Contardi no tiene posibilidad de reinserción”, expresó el letrado.

El abogado manifestó que, en el caso de que los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar dicten una pena a la mitad de la sanción solicitada, “te quedás sin recursos” a raíz de que la ex pareja podría apelar: “Si pasa eso, también iríamos a Casación, no queremos que se lo escuche solamente a él”.

El fiscal Christian Fabio peticionó que el imputado reciba 20 años, mientras que la defensa reclamó la absolución.

Por otra parte, sostuvo que Prandi estaba “rota” cuando finalizó la audiencia del viernes: “Está muy angustiada, tiene altibajos, se encuentra medicada y hoy tenía una voz triste”.

Los magistrados resolvieron que Contardi no saliera del país hasta que se dictamine la sentencia.

“Los hechos tienen que tener consecuencias. Si no, lo que permitimos se repite”, había dicho Prandi en la puerta del tribunal. Ahora, con las pruebas ya expuestas y los alegatos concluidos, la expectativa estaba puesta en la sentencia del miércoles.

Una vez que se recuperó, la denunciante manifestó que permanecería custodiada hasta la próxima semana cuando se conociera el veredicto.

La conductora resaltó que se solicitó la prisión preventiva para Contardi a fin de resguardar su integridad física y la de sus hijos, pero los jueces rechazaron el pedido debido a que adelantarían la decisión de la sentencia.

“Lloré desde las tripas, saqué todo mi dolor, este hombre es capaz de hacer cualquier cosa”, lamentó.