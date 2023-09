Hallaron asesinada a una chica de 14 años en Tigre y detuvieron a su cuñado

Una adolescente de 14 años fue hallada asesinada este viernes en el patio de la casa de una hermana, en el distrito bonaerense de Tigre, y la Policía detuvo a un cuñado de la víctima como sospechoso.

La víctima fue identificada como Amanda Alma Aguilar y su cuerpo apareció en una bolsa de consorcio, en la vivienda situada en Carmen de Areno al 1.600, de la zona de Rincón de Milberg.

Por el momento, no se determinó la causa de la muerte de la menor.

El jueves por la tarde, familiares y allegados habían realizado una marcha para reclamar la aparición de la menor, en la cual participó la pareja de 30 años de una hermana de la chica fallecida, quien fue posteriormente detenido por el crimen.

Fuentes policiales le confirmaron a Noticias Argentinas que la joven apareció dentro de una bolsa de consorcio de color transparente en el fondo del patio de la vivienda en la que Quiroga y la hermana de la adolescente convivían.

El principal acusado fue detenido en la puerta del cementerio de Tigre tras las investigaciones del personal de la Sub Delegación de Investigaciones (DDI) de la localidad.

Aguilar había sido vista por última vez en la tarde noche del miércoles cuando se ausentó del domicilio ubicado en la calle Carmen de Areno 1688, con rumbo desconocido.

La madre de la joven, la cual no la encontró tras salir de compras, la llamó al celular y al no obtener respuesta, decidió acudir a la Policía, donde le pidieron que espere 72 horas, situación que no se encuentra entre los protocolos de actuación de la fuerza, por lo que insistió el jueves y logró que los oficiales intervinieran.