FOTO: Hallaron a una mujer enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente.

La localidad bonaerense de Tristán Suárez quedó sacudida este miércoles por el hallazgo del cuerpo de Claudia del Carmen Scrazzolo, de 38 años, enterrado en el jardín de su propia casa. La principal sospecha recae sobre su hija de 15 años, aunque los investigadores creen que no actuó sola.

El hallazgo macabro

Los peritos llegaron a la vivienda alertados por un posible femicidio. En el patio, un montículo de tierra removida cubierto con una chapa llamó la atención de los efectivos. A pocos centímetros, hallaron un pico con mango de madera embarrado. No tardaron en confirmar sus sospechas: allí se había cavado una tumba improvisada de 30 centímetros de profundidad por un metro y medio de largo.

Tras excavar, encontraron el cuerpo de Scrazzolo envuelto en sábanas y frazadas. Vestía un pijama marrón claro y presentaba golpes en la cabeza y en el abdomen. Un detalle estremeció a los investigadores: en el antebrazo izquierdo llevaba tatuada una rosa con el nombre de su hija, la misma que ahora es señalada por las contradicciones en sus declaraciones.

El crimen y las primeras hipótesis

Aunque la autopsia todavía no está concluida, los médicos forenses adelantaron que la víctima murió por los fuertes traumatismos en el cráneo, compatibles con golpes de una maza secuestrada en la vivienda. El cuerpo también exhibía lesiones abdominales y el dedo meñique izquierdo dislocado, signo de un posible intento de defensa.

La brutalidad del ataque y la posterior manipulación del cadáver —que incluyó arrastrarlo y enterrarlo— llevan a los investigadores a sostener que la adolescente no pudo haber cometido el crimen sola. Por ello, las sospechas se extienden a su entorno más cercano.

Sospechas y detenciones

La hija de la víctima quedó a disposición del servicio de Niñez local y fue ubicada en un “abrigo” para su protección, aunque no está detenida. En cambio, su novio de 24 años fue arrestado por encubrimiento, una imputación que podría modificarse a medida que avancen las pericias.

En la habitación de la víctima, los peritos encontraron manchas de sangre en las paredes y en el colchón, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen se cometió allí antes de trasladar el cuerpo al jardín.

La fiscal de género Lorena González mantiene un estricto hermetismo sobre el caso mientras se analizan cámaras de seguridad de la zona y los teléfonos celulares secuestrados. El silencio del círculo íntimo de la víctima y de su hija complica los avances, pero los investigadores aseguran que trabajan con cautela para no dar ningún paso en falso.

El asesinato de Claudia Scrazzolo expone una trama aún rodeada de incógnitas, en la que una adolescente de 15 años y su entorno inmediato se encuentran bajo la lupa de la Justicia por un crimen tan brutal como enigmático.