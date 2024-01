Encontraron muerta a la ex de Junior Benítez denunciado por violencia de género

Anabelia Ayala fue encontrada sin vida por su familia en su casa de la localidad bonaerense de Almirante Brown en las primeras horas de 2024.

Se trata de la exnovia del exjugador de Boca y Lanús, Oscar Junior Benítez, a quien había denunciado por violencia de género y sobre quien pesaba una perimetral.

La prima de Ayala, a través de un posteo, confirmó el fallecimiento: "Ya no aguantó".

“El día de ayer (lunes) mi prima se quitó la vida, porque ya no aguantó, se desgastó tanto mentalmente como físicamente”, escribió Belén Aldana García en Facebook.

La joven comentó que el 30 de diciembre último, el deportista se habría acercado a la casa de Ayala pese a la restricción de 300 metros, y que constantemente la llamada y la atosigaba por redes sociales. Ambos tuvieron una relación entre 2018 y 2019, la cual concluyó en México, con la vuelta al país de la mujer en medio de denuncias por violencia doméstica y maltratos.

“Este hdp de Junior Benítez la golpeaba, la obligaba a irse con él y ella no podía tener contacto con el exterior ya que él le hacía videollamadas 24/7, no la dejaba ni siquiera salir a comer al comedor con sus padres”, agregó.

“Ella el día de ayer, 1° de enero, decidió terminar con su vida para no soportar los miles de maltratos que este hdp le hacía”, indicó en el posteo y concluyó: “Hoy le toca a mi familia despedirla.... Ella no lastima a nadie, él la psicopateó (sic) por 5 años y ella no aguantó. Que se haga justicia por mi prima y que este hijo de put* (sic) no juegue nunca más en ningún club”.

El futbolista no acató las órdenes de restricción y terminó siendo encarcelado por seis meses en marzo del 2022.

Pero, en febrero pasado volvió a ser arrestado y le otorgaron prisión domiciliara mientras esperaba el juicio oral. Se encuentra imputado por “coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia”.