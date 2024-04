El Vaticano criticó el aborto, la maternidad subrogada y el cambio de sexo

El Vaticano publicó un nuevo texto en el que volvió a condenar el aborto, la maternidad subrogada y el cambio de sexo. En el comunicado, avalado por el papa Francisco, está dedicado al respeto de la "dignidad humana".

El documento, llamado "Una infinita dignidad", considera que la gestación subrogada "entra en contradicción total con la dignidad fundamental de todo ser humano" y que "la aceptación del aborto en la mentalidad, costumbres y en la propia ley refleja una crisis muy peligrosa de la moral".

La Iglesia, además, hizo una distinción entre las cirugías de transición, que rechazó, y las "anomalías genitales" presentes en el nacimiento o que se desarrollen más tarde y aceptó "resolver" esas anomalías con ayuda de profesionales médicos.

También aborda temas claves del pontificado de Jorge Bergoglio, como la guerra, los derechos de las personas migrantes, la pobreza, la ecología o la justicia social, además de cuestiones bioéticas o relacionadas con la violencia en Internet.

El texto fue publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que es el poderoso órgano de la Santa Sede que se ocupa del dogma que enumera casos de "violaciones concretas y graves" de la dignidad.

El texto reúne posiciones que ya habían sido expresadas por el Vaticano y restablece la doctrina católica ya conocida contra el aborto y la eutanasia. Se agrega a la lista algunas de las principales preocupaciones de Francisco como papa: las amenazas a la dignidad humana que suponen la pobreza, la guerra, el tráfico de personas y la migración forzosa.

El Vaticano consideró que la gestación subrogada viola tanto la dignidad de la gestante como del bebé. Pese a que parte de la atención sobre esta práctica se ha centrado en la posible explotación de mujeres pobres, el documento del Vaticano se centra más en el bebé resultante.

"El niño tiene derecho a tener un origen plenamente humano y no inducido artificialmente y a recibir el don de una vida que manifieste, al mismo tiempo, la dignidad de quien la da y de quien la recibe. En este sentido, el deseo legítimo de tener un hijo no puede convertirse en un ‘derecho al hijo’ que no respete la dignidad del propio hijo como destinatario del don gratuito de la vida", indicó el documento.

El Vaticano publicó su postura más detallada sobre el género, cuando la Congregación para la Educación Católica rechazó la idea de que las personas puedan elegir o cambiar su género, e insistió en la complementariedad de los órganos sexuales masculinos y femeninos para crear nueva vida.

Señala la idea del género fluido como un síntoma del "concepto confuso de libertad" y los "deseos momentáneos" que caracterizan a la cultura posmoderna.

Pese a que Francisco convirtió en un signo característico de su papado el acercamiento a las personas LGBTQ+ e incluirlos como hijos de Dios, ha denunciado la "teoría de género" como "el peor peligro" que enfrenta la humanidad y una "fea ideología que amenaza con cancelar las diferencias otorgadas por Dios a hombre y mujer".

