El mural que inauguraron en honor a "La Moro", autora de éxitos de Los Nocheros

Salta homenajeó con un mural este 8 de marzo, Día de la Mujer, a "La Moro", la autora de grandes éxitos del grupo folclórico Los Nocheros.

Noemí Cristina Laspiur le imprimió el sello de romanticismo y fuerza al conjunto y por eso el artista Mauro Ramos decidió brindarle honor con un mural en la esquina de Independencia y Córdoba, cerca del centro.

La obra de arte también representó a Los Nocheros con cuatro cardones y cuatro vasijas, uva, vino, duendes y angelitos.

"El muralismo tiene que hablar de lo que somos. Siempre traté de ver las letras de Los Nocheros, veo que los acompaña una mujer de bajo perfil pero parte vital del grupo", apuntó.

El artista relató que pudo concretar la obra gracias a amigos empresarios gastronómicos y gente del Gobierno local. "Llegamos a cubrir los materiales, el dueño de casa gustoso acompañó, conseguimos una escalera, llevé el equipo y lo hicimos", valoró.

También reveló que va a hacer una feria de murales folclóricos y homenajeará a otro gran artista en el Paseo de los Poetas: el "Chaqueño" Palavecino.

Informe de Elisa Zamora.