El mensaje que incrimina a la hija de la mujer asesinada en Tristán Suárez

FOTO: Hallaron a una mujer enterrada en su jardín y sospechan de su hija adolescente.

La investigación por el femicidio de Claudia Scrazzolo, de 38 años, ocurrido en la madrugada del miércoles en Tristán Suárez (Ezeiza), dio un giro decisivo luego de que se descubriera un sospechoso mensaje enviado desde el celular de la víctima horas después de su muerte.

La principal acusada es su hija adolescente de 15 años, quien en un primer momento denunció el hallazgo del cuerpo, pero terminó detenida al quedar en evidencia contradicciones en su relato. Actualmente, se encuentra alojada en el sector de neuropsiquiatría de la Unidad Penal de Ezeiza.

Según confirmaron fuentes judiciales, la joven utilizó el teléfono de su madre ya fallecida para enviar, a las 8 de la mañana, un mensaje al lugar de trabajo de la mujer. En el texto, simulando ser ella, avisaba que no podría presentarse por “problemas personales”. Los investigadores consideran esta acción un intento de encubrir el crimen.

La adolescente había llamado a la Policía esa misma mañana. Declaró que al llegar a su casa encontró un charco de sangre en la habitación y luego descubrió a su madre sin vida en el patio. Sin embargo, al inspeccionar la vivienda del barrio Santa Marta, los efectivos notaron restos de barro y manchas de sangre en el interior, además de tierra removida en el jardín. Al excavar, hallaron el cuerpo de Scrazzolo envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

Otro detenido

En paralelo, fue arrestado Fernando Ruiz Díaz, de 24 años, novio de la menor, acusado del delito de encubrimiento. La Justicia investiga si participó de alguna manera en el ocultamiento del asesinato.

La Policía secuestró los teléfonos de la víctima, de la hija y del joven detenido para peritarlos en busca de pruebas que aclaren lo sucedido. Además, en las próximas horas se tomarán declaraciones a testigos y vecinos que puedan aportar información sobre la dinámica familiar y lo ocurrido durante la noche del crimen.

La investigación quedó a cargo de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, que instruye la causa como femicidio.

Resultados de la autopsia

El examen forense determinó que Scrazzolo murió por un paro cardiorrespiratorio. Además, presentaba golpes en la cabeza que no le provocaron hemorragias internas ni fracturas de cráneo, y lesiones en el estómago, cuya antigüedad aún no pudo establecerse.

La mujer fue hallada con un pijama marrón claro y las manos ensangrentadas. Un detalle no pasó inadvertido: en su antebrazo izquierdo llevaba un tatuaje de una rosa con el nombre de su hija, la misma que ahora está bajo sospecha.