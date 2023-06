El Foro de Capital Emprendedor 2023 reunió a más de 30 fondos de inversión

La Agencia Córdoba Innovar y Emprender presentó la cuarta edición del Foro de Capital Emprendedor que articula junto con la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP). En este primer encuentro se reunieron los actores más relevantes del ecosistema de capital de riesgo tanto a nivel nacional como internacional.

La apertura estuvo a cargo de Diego Casali, presidente de la Agencia, y Lorena Suárez, presidente de ARCAP, quienes dieron la bienvenida a los asistentes e hicieron un repaso por la trayectoria del ecosistema de innovación y emprendimiento.

“Hoy somos más de 75 miembros invirtiendo en la región y desde que empezamos en 2015, el monto total invertido en emprendedores de alto impacto se multiplicó por once, lo cual nos muestra un crecimiento de la industria y del talento que tenemos en Argentina”, expuso Suárez en referencia al trabajo que vienen realizando desde ARCAP.

En relación al encuentro, sostuvo: “Buscamos generar comunidad y trabajar en eventos como éste para compartir mejores prácticas. Buscamos generar información para mejorar la toma de decisiones de nuestros miembros y también entregar alianzas con asociaciones latinoamericanas para conectar y dar visibilidad de las oportunidades de inversión”.

Respecto al eje deeptech del Foro, Diego Casali dijo: “Nos apoyamos en los fondos de la región que están acompañando emprendedores que estén utilizando tecnologías disruptivas. Hoy participan más de 30 fondos, algunos de manera presencial y muchos otros de forma virtual”.

Un repaso por los paneles

La primera propuesta estuvo en manos de Ignacio Peña, founder y CEO de la agencia Surfing Tsunamis. Peña abordó la temática deeptech con ejemplos aplicados a empresas tecnológicas de alto nivel como Apple y Tesla, con el fin de dar una introducción al tópico. Asimismo, refirió al sector de emprendedores: “Hace 10 años la gente no creía que se podían crear startups en América Latina. Ahora podemos ser mucho más ambiciosos y decir que se puede cambiar el mundo desde América Latina gracias a la deeptech”.

En un segundo momento, contamos con la participación a distancia de Adam Draper, founder & MD de Boost VC. Draper compartió su experiencia como inversor y acerca de los diversos proyectos que llegan a él para invertir. Asimismo, hizo hincapié en el éxito de algunas empresas, y tomó el ejemplo de Apple con su reciente producto de realidad virtual: “Lo que mejor hace Apple es normalizar la tecnología”.

Luego llegó el turno del panel VCs playing the Deep Tech game in LATAM, encabezado por Nicolás Tognalli, managing partner de CITES; Diego González Bravo de Draper Cygnus y de manera virtual, Juan Pinilla de Blueyard Ventures. Los inversores expusieron acerca de las diversas actividades en el ecosistema deeptech a nivel regional, así como también brindaron algunos consejos para quienes quieren emprender en esta vertical.

En este sentido, Tognalli resaltó el trabajo de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (Famaf) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como una casa de estudios formadora de científicos y emprendedores. “Para quien quiera emprender en esta vertical, acá hay alguien que quiere invertir”, enfatizó.

Tras un receso, llegó la hora del panel Space: US VCs investing in Latam, que abordó el universo de la tecnología espacial. Contó con la participación de Meagan Crawford co-founder & MP de Space Fund y Matt Kozlov, Managing Director de Techstars, ambos de manera virtual. Los especialistas relataron vivencias y experiencias de un sector tan particular como el espacial, así como también resaltaron el imponente crecimiento del mismo a lo largo de los años.

También de manera online, se hizo presente Alex Laplaza, partner de Lowercarbon Capital, para hablar de otra vertiente deeptech: la energía.

Le siguió una propuesta encabezada por Matías Peire, co-founder de GridX; Pablo Fernández, GP de Zentynel Frontier Investment y Markus Schreyer, founder & CEO de The Ganesha Labs. El denominador común fue que representaron fondos de inversión en biotech, otra de las verticales deeptech que está en crecimiento.

Más cerca del final, tuvieron la posibilidad de contar un poco de su historia. En este caso lo hicieron Federico D'Alvia, COO & founder de Stamm, Hans Pieringer, que es CEO & founder de PhageLab y Elizabeth Tapia, chief scientific officer de ArgenTAG.

El cierre estuvo a cargo de Luciano Nícora, VP de Endeavor Argentina y GP de Pampa Start VC, quien invitó a los diferentes speakers a continuar el debate sobre el estadío actual del ecosistema deeptech en Argentina y Latinoamérica.

Startup Competition: un espacio de innovación y vinculación

En el marco de la cuarta edición del Foro de Capital Emprendedor se llevó adelante la Startup Competition. Se trató de un encuentro en el cual se invitaron a fondos y organizaciones de capital emprendedor a participar de la Startup Showcase 10 years from now.

Consistió en un espacio donde fondos regionales y referentes del ecosistema emprendedor pudieron conocer startups de la región focalizadas en Deep Tech, en los siguientes verticales: AI, space, energy, agrifood tech & biotech/health tech.

La mayoría de los emprendimientos seleccionados están enfocados en tecnología aplicada a sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados, una vertical que está en constante crecimiento a nivel regional. Conocé en detalle las 12 startups.

Cada una tuvo la oportunidad de contar sobre su startup en 10 minutos. Lo hicieron frente a inversores y fondos que participaron del Foro, con el objetivo de captar capital y darse a conocer en la región. Tras una votación, la startup ganadora de la jornada fue Morfit, quien recibió más de 70 votos y un reconocimiento por su labor por parte de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender y ARCAP.

El Foro logró convocar a más de 200 personas de manera presencial, entre actores del sector empresarial, científico y tecnológico. Además, fueron más de 700 los participantes que se sumaron a través de nuestro streaming.