FOTO: Detienen a un joven con pedido de captura por una causa de lesiones agravadas

Durante la mañana del viernes, en el transcurso de tareas preventivas por calles Perú y Paso de Los Andes, personal de la División Patrulla Motorizada Capital divisó a un hombre, que ante la presencia policial, intentó darse a la fuga.

Luego de interceptarlo, los uniformados constataron en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales que se trataba de un joven, de 22 años, quien registraba una orden de detención vigente por una causa de lesiones leves agravadas por el vínculo en grado de tentativa, emitida por la Unidad Fiscal Proteccional de Violencia Familiar y de Género del Centro Judicial Capital.

El detenido fue trasladado a la base de esa División Especial para disposición de la Justicia y las actuaciones de rigor oportunas.