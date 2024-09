Desesperado relato de un vecino con el fuego a punto de devorar su casa

Un impactante video de un hombre enfrentando las llamas que amenazan su hogar en la región de Capilla del Monte, Córdoba, se viralizó en las últimas horas, conmocionando a miles. En la zona, el viento sigue dificultando las tareas de los aviones hidrantes, mientras los vecinos luchan contra el avance del fuego.

En medio de la desesperante situación, el hombre mostró su angustia ante la cámara, con el incendio acercándose peligrosamente: "Dicen que los hombres no deben llorar, hermanos y hermanas, pero ¿sabés qué? Al fuego lo tengo cerca", expresó con voz quebrada, intentando mantenerse firme.

En el video, se puede ver al hombre esforzándose por mantener la calma ante la inminente amenaza. Con determinación, declaró: "Soy fuerte y valiente, no me van a sacar de acá. Si me muero, me muero envuelto en llamas, pero vamos, carajo". Con las llamas a pocos metros, también contó cómo priorizó salvar lo más importante: "Lo primero que saqué fueron las dos bicicletas, la computadora y los perritos, que no quieren salir. Vamos, esto va a pasar, por Dios".

El video culmina con un emotivo mensaje de aliento: "Fuerza para los que están pasándolo mal como yo. Vamos, vamos, mierda, fuerza, vamos, carajo". Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando incansablemente para controlar el incendio, aunque las fuertes ráfagas de viento complican la labor, según informó Roberto Schreiner a Cadena 3.

Informe de Tomás Villagra