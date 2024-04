Crimen del peluquero: el homicida sigue prófugo y se conoció un nuevo video

A más de dos semanas del brutal crimen del peluquero Germán Medina en Recoleta, se dio a conocer un nuevo video que muestra al homicida Abel Guzmán en plena persecución para, aparentemente, también asesinar al dueño de la peluquería.

Mientras la incertidumbre sobre dónde está se acrecienta, la familia de la víctima pide que se ofrezca una recompensa y siembra las dudas sobre una posible ayuda.

"Alguien lo está protegiendo, evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo", expresó Marina, hermana de Germán.

Noticias Sigue prófugo el asesino del peluquero y se conoció un nuevo video de la huida Video

En conversación con Rock&Pop, la mujer sostuvo: “Hay secreto de sumario, pero no termino de entender cómo funciona, porque cuándo trascendió el video yo estaba en el trabajo”.

Aunque no se confirmó si Guzmán también buscaba asesinar a Veridini, Marina remarcó: “No quiero decir cosas que no son, pero a mí me da la impresión de que él va a buscar su mochila, no a Facundo”.

“Pienso que lo hubiese matado frente a los compañeros como lo hizo con Germán, que no le tembló el pulso para matarlo. Lo hubiese hecho en ese momento pero no lo hizo, incluso en el video anterior le toca el hombro al recepcionista, que es el que está en más shock. y le dice ‘no es con vos’”, explicó.

Acerca de por qué el homicida habría tomado esta drástica decisión, Marina sostuvo: “Tengo entendido que hay muchas clientes que se quejaron de Abel, pero bueno, mi hermano entró ya con la idea de superarse, de seguir aprendiendo y él fue ganando trayectoria a medida que estuvo ahí en la peluquería. Las clientes lo elegían a él, tal vez tuvo que ver algo con eso”.

La mujer también remarcó la necesidad de que el Gobierno nacional ofrezca una recompensa para encontrar a Guzmán: “Eso es lo que nosotros pedimos porque haciendo eso la gente colabora de otra manera”.

Antes de finalizar, Marina manifestó cuál sería su deseo por el futuro de la peluquería: “Creo que sigue cerrado, sé que hay custodia policial, pero no sé si se puede abrir. Es una gran pregunta eso, porque después de todo lo que pasó volver a abrirla es como decir que la muerte de mi hermano no fue nada”.

