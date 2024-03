Córdoba: fue a operarse de la vesícula, pero le hicieron una vasectomía

Un hombre de apenas 41 años, llamado, Jorge Base, se fue a realizar una operación de vesícula y por error le hicieron una vasectomía, según denunció en los medios.

La presunta mala praxis ocurrió en el Hospital Provincial Florencio Díaz, en Córdoba.

“Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza son un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande”, dijo en Eldoce.tv.

Y luego agregó: “No busco culpables sino una solución y me dicen que me resigné, que ya está”.

El hombre dijo que le arrebataron uno de sus deseos más grandes porque aunque es padre de dos varones quería buscar una nena con su pareja.

Dijo que después de recibir la noticia, tuvo que volver a ser operado para solucionar el problema que tenía en la vesícula.

Aparentemente hubo una confusión en la orden. “Me dijeron que en el momento en el que me operaron, en el quirófano no hacían operaciones de vesícula sino de lo que me hicieron, esto fue el miércoles”, dijo y agregó: “Recién me enteré cuando vino la médica a revisar cómo había salido todo y advirtió la situación”.

“Es muy raro porque en mi carpeta decía vesícula por todos lados, lo único que tenían que hacer era leerla, no tiene mucha ciencia”, añadió.