Sociedad

Caso Corazza: arranca el juicio contra el productor por corrupción de menores

El debate iniciará este miércoles a las 09.30 en el Tribunal Oral Federal 3 de CABA.

27/08/2025 | 07:00Redacción Cadena 3

FOTO: Caso Corazza: arranca el juicio contra el productor por corrupción de menores

El juicio oral contra el ex productor Marcelo Corazza por presunta corrupción de menores comenzará este miércoles a partir de las 09.30 en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

El ex Gran Hermano llegará a debate junto a otros cuatro acusados, todos procesados por corrupción de menores, y serán juzgados por el Tribunal que integran los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Peloni.

Según la acusación de los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, en la causa que investigó el juez Ariel Lijo, reclutaban adolescentes menores de edad varones con el supuesto fin de "forzarlos y someterlos a diversas prácticas de índole sexual, abusarlos y explotarlos sexualmente, promoviendo su corrupción y prostitución".

Según los fiscales, dichas prácticas se llevaban a cabo en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Misiones al menos desde 1999 hasta marzo de 2023. Corazza estuvo detenido cuatro meses y luego fue excarcelado.

Antes del inicio del juicio, el acusado habló con el programa Intrusos y sostuvo: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

"Me voy a defender donde me tengo que defender, que es en la Justicia”, insistió, y se expresó sobre cómo llega al debate: "Quiero que termine todo este mal momento ya. Yo soy inocente”.

Lectura rápida

¿Quién es el acusado? Marcelo Corazza es un ex productor de televisión y figura del reality Gran Hermano.

¿Qué se le imputa? Se le imputa presunta corrupción de menores y explotación sexual de adolescentes varones.

¿Cuándo inicia el juicio? El juicio oral inicia este miércoles a las 09.30.

¿Dónde se lleva a cabo? El juicio se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 3, Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué dijo Corazza antes del juicio? Corazza afirmó: "Soy inocente" y que se defenderá en la Justicia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

