Brutal golpiza a dos mujeres para robarles el auto en barrio Jorge Newbery

Un violento robo a punta de pistola tuvo lugar en barrio Jorge Newbery, en la zona norte de la ciudad de Córdoba, cuando cuatro ladrones golpearon salvajemente a dos mujeres, madre e hija, para robarles el auto.

El hecho ocurrió en la calle Raúl Goubat 5500. Además del auto, los delincuentes se llevaron 220 mil pesos en efectivo, junto con documentación, una mochila y medicamentos.

“Nunca me negué. Me dijeron que me baje del auto, pero con los nervios no me podía sacar el cinturón y me empezaron a golpear. Me pegaron un culatazo en la frente y otro en la ceja. Me agarraron y me tiraron del auto, pero no me había sacado del todo el cinturón y me empezaron a pegar entre dos. Me quedó una vuelta del cinturón alrededor del cuello y me estaban asfixiando. Mientras me pegaban yo les pedía que me soltaran, que me estaban asfixiando", relató a Cadena 3 Gabriela, la madre.

"Mi hija vio eso y empezó a pedir que pararan, que me estaban ahorcando, y comenzó a pedir ayuda a los gritos. Y entonces le pegaron a ella. Yo al golpe no lo vi, sino que cuando levanté la cabeza vi que estaba sangrando en la cara, pensé que le habían pegado un tiro”, agregó entre lágrimas.

Gabriela estaba juntando ahorros para una casa propia, pero luego del robo de su auto, ahora lo ve casi imposible.

Informe de Emanuel Manitta