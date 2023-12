Belliboni cargó contra un periodista antes de la marcha: "Te van a echar, gil"

Una hora antes de comenzar la marcha de organizaciones sociales y piqueteras, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, discutió fuertemente con un periodista de TN mientras hablaba brevemente con todos los periodistas en la estación porteña de Constitución.

"Te van a echar, gil. Te van a echar, bobo", le gritó Belliboni al periodista del canal de noticias que le consultó por los motivos de la protesta de este miércoles en distintos puntos de la Capital Federal.

"Vamos a concentrarnos en Belgrano y Diagonal Sur y de ahí vamos a marchar por la calle, como se hace en todas las manifestaciones en todo el mundo. Patricia Bullrich: las movilizaciones de más de 5 mil personas lógicamente se hacen por la calle. Vamos a marchar a Plaza de Mayo y vamos a denunciar este ajuste que, no nos va a afectar a nosotros que vamos a estar en la plaza, los va a afectar a todos ustedes", dijo el dirigente antes del cruce.

Vean esta histórica domada del periodista de TN a Belliboni, el final es para alquilar balcones. pic.twitter.com/gFlyicIqqO — Pregonero (@PregoneroL) December 20, 2023

En ese momento, el periodista Alan Ferraro le consultó: "¿Usted cree que la gente no sabe lo que iba a hacer este Gobierno? Porque en las elecciones ganaron ampliamente". A lo que Belliboni respondió: "No tengo la menor idea, te digo lo que pienso yo. Dijeron que el ajuste lo iba a pagar la casta y la casta está en el Gobierno y el ajuste en el pueblo".

"Milei dijo cinco veces que el ajuste lo iba a pagar la casta y no el pueblo. No me digas que votó el ajuste el pueblo, lo que votó la gente es el ajuste a la casta. Y la casta está en el Gobierno y el pueblo está cagado de hambre", insistió Belliboni en forma enérgica.

La discusión continuó subiendo de tono hasta que el referente del Polo Obrero golpeó el micrófono de Canal 13 y TN. "Tomatelá, gil. Sos un trabajador. Te van a echar a vos, gil. Gil de lechería".

