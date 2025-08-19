Alerta en La Calera por corte total de agua por 36 horas desde el miércoles
La Municipalidad de la ciudad cordobesa publicó un comunicado explicando que el corte será debido a mantenimiento.
19/08/2025 | 15:51Redacción Cadena 3
FOTO: Corte de agua en La Calera.
La Calera se encuentra en alerta por el corte de agua que se dará por 36 horas desde este miércoles.
La Municipalidad de La Calera publicó un comunicado en el que explicó la razón del corte de agua que afectará a la localidad.
El mismo se dará debido al mantenimiento y limpieza que se realizará en el conducto de la planta potabilizadora que lleva el agua hasta La Calera.
Además, aseguraron que la restitución del agua será lenta, dependiendo de los barrios y las zonas, puede llegar a tener una demora entre dos a cuatro días.
Recomendaron a los vecinos el cuidado extremo del agua e intentar limitar el uso para el aseo personal y cocinar comida.
Lectura rápida
¿Qué? Se dará un corte de agua en La Calera por 36 horas.
¿Quién? La Municipalidad de La Calera emitió el comunicado sobre el corte.
¿Cuándo? El corte comenzará este miércoles.
¿Dónde? Afectará a la localidad de La Calera.
¿Cómo? Debido al mantenimiento y limpieza en el conducto de la planta potabilizadora.
¿Por qué? Para realizar tareas de mantenimiento y limpieza en el sistema de agua.