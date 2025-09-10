En vivo

Sociedad

Adolescente atrincherada en Mendoza: bullying y una profesora desaprobadora

Algunos compañeros de la escuela dijeron que la menor estaba sufriendo acoso en el último tiempo.

10/09/2025 | 13:55Redacción Cadena 3

FOTO: Adolescente atrincherada en Mendoza: bullying y una profesora desaprobadora

Las principales hipótesis que se manejaron en el caso de la adolescente atrincherada en una escuela de Mendoza fueron que la menor sufría bullying en el último tiempo por un presunto video y hasta que una profesora de matemática la desaprobó.

Así lo confirmó Valentino, un compañero de la adolescente, quien contó que conoce a la familia y que en los últimos días había sufrido acoso.

“Era callada, tímida, y dicen que es buena persona”, comentó el menor en diálogo con medios locales.

“Me contaron que cargó el arma durante el recreo, entró al aula y amenazó a sus compañeros”, sumó el joven.

Asimismo, otro compañero agregó que la adolescente pidió por una maestra de matemática, quien la había desaprobado.

“Puse dos mesas y sillas para resguardarme. Escuché cinco disparos”, relató.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Mendoza? Una adolescente se atrincheró en una escuela.

¿Qué hipótesis se manejan? Se analizó el acoso escolar y la desaprobación por parte de una docente.

¿Qué dijo un compañero? Un compañero confirmó que la menor sufrió acoso en días recientes.

¿Qué hizo la adolescente? Cargó un arma y amenazó a sus compañeros en el aula.

¿Cuántos disparos se escucharon? Se escucharon al menos cinco disparos durante el incidente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

