Violento robo a una mujer de 86 años que salía de misa: se habría fracturado

Una mujer de 86 años fue víctima de un violento robo en Italia al 200, cuando regresaba de misa a su casa. Metros antes de ingresar a su vivienda, sintió cómo la tomaban de la espalda y le arrancaban dos cadenitas del cuello. Por el hecho, perdió la estabilidad y se habría lastimado uno de sus brazos al caer.

Según informó el móvil de Cadena 3 Rosario, Beatriz, como fue identificada la señora, se encontraba sola cuando fue abordada. Además, trascendió que tendría una fractura. Pasadas las 10:30 de la mañana era derivada a un sanatorio.

“Venía caminando y en la puerta de mi casa sentí que alguien me tocaba las cadenas de atrás. Me tiraron al suelo y me las arrancaron”, contó la víctima.

Y añadió: “Me caí y tengo un dolor muy fuerte en la mano”.