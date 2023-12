Siempre Juntos Rosario Talerico: "Quiero asegurarme de que no haya un pacto de impunidad" Audio

María Eugenia Talerico era uno de los nombres puestos para la administración de Javier Milei. Luego de la alianza entre La Libertad Avanza y un sector de Juntos por el Cambio, la ex candidata a senadora se perfilaba a ser la titular de la Dirección Nacional de Migraciones. Sin embargo, de un día a otro dejó de estar en carpeta y hasta el momento no hay un reemplazante para ese puesto.

Dentro de esa situación, Talerico volvió a ser noticia en las últimas horas tras realizar una publicación referida a las medidas económicas del Gobierno: “Agarremos las bicicletas. Ahorremos energía. A compartir el alquiler”. Sus palabras no cayeron bien en varios sectores de la población, por lo que salió a pedir disculpas.

En diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, la ex candidata expresó: “Sé del esfuerzo de mucha gente, entonces sentí que mis conceptos sobre los daños que había generado el populismo afectaron a personas que no quise. Sé del sacrificio que hacen”. En ese sentido, remarcó que el mensaje de la bicicleta tenía que ver con los daños provocados por hacer un tipo de administración.

“En los últimos años, el kirchnerismo hizo una política de empleo estatal y empobrecimiento”, dijo. Y añadió que se trata de “una política que ha generado una servidumbre del Estado”.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) denunció que el ex candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, “gastó 15 mil millones de dólares que hoy hace que el Presidente indique que tenemos una inflación plantada del 15 mil por ciento”. “Eso son los precios retenidos. El acomodamiento de lo que hay que hacer es sacar una gangrena”, continuó.

En otro pasaje de la entrevista, Talerico se refirió a su baja sorpresiva del Gobierno de Javier Milei. “Quiero asegurarme de que no haya un pacto de impunidad. Estoy viendo cómo van. Hasta el momento no han nombrado a nadie”, dijo.

“Acepté mi baja porque entendí que podía haber acuerdos parlamentarios. Luego me llegaron otras versiones sobre una presunta impunidad. Los mensajes de que no se va a perseguir a nadie tienen un doble sentido que me llama la atención”, concluyó.