Soledad sobre su nuevo álbum: "Es un disco para escucharlo toda mi vida"

Soledad Pastorutti presentó “Natural”, su nuevo álbum con el que trae diversos ritmos y como ella lo describe “es un disco con elegancia”.

“La Paloma”, es uno de los temas musicales, “un vals medio ranchera” le dijo a Siempre Juntos en Cadena 3 Rosario. “Me gusta mucho la música ranchera mexicana y la pampa gringa también tiene estos ritmos, con mucha delicadeza en la melodía”, afirmó Soledad.

“El disco es muy diverso, no solo tiene ritmos argentinos y no va por canales naturales de la música”, dijo.

“Es un disco que tiene mucho de mi esencia, desde que salió no lo escuché entero porque no encontré el momento justo porque es para escucharlo así, con mucha tranquilidad porque es para todos los sentidos”, cuenta el Tifón de Arequito.

Tenía la necesidad de encontrar un disco clásico en mi discografía, es para escucharlo toda mi vida.

Es un disco muy mío, muy propio. “Quizás no esté en las FM sonando junto a la música de hoy, pero siento que es importante buscar otras maneras de hacer música y aportarla”, dijo Soledad Pastorutti.

Su relación con la nueva música. “De los chicos nuevos hay gente con mucho talento, mucho de lo que está sonando ahora se va a quedar”, dijo y cuenta su experiencia con Nicolás Cotton (productor musical) “es un chico muy respetuoso y necesitaba su mirada”.

Coqueteo con todos los géneros musicales, pero nunca mi fui del folklore. Este disco tiene una elegancia distinta.

“El camino mío es más largo que el de otro, es un poco más lento. Una vez que aprendí eso, de querer vivir en donde vivo, que parece incompatible con la producción musical, pero a mí me gusta estar cerca de la gente. Por eso ser como soy me favoreció porque inventar estrategias te obliga a acordártelas”.

Lo importante es no bajarse del camino. “Uno crece en el fracaso y en los momentos en que no las pegué. Muchas veces me he vuelto llorando de un recital, pero al otro día tenes la revancha”.

La Peña de Morfi. “Nunca tuve una reunión ni un ofrecimiento. Gerardo (por Rozín) me dijo que la había pensado para alguien como yo y ese fue un momento excepcional. La Peña se hace los domingos y yo vivo en Arequito y tengo los recitales durante fines de semana y resulta muy difícil. Nunca cierro las puertas de todo, pero yo siento que hoy no le sumo nada y es muy difícil reemplazar a Gerardo”.

La Sole se presentará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires los días 15 y 16 de julio. Por el momento no hay fechas para Rosario porque este show se incluye la gastronomía de alguna manera.