Puccini confirmó inversión de tecnológica mexicana en Santa Fe: "Buscan gente"

Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, visitó el estudio de Cadena 3 Rosario y dejó varias definiciones sobre el entramado económico provincial.

En la entrevista el funcionario confirmó que está en pie la inversión de una empresa tecnológica mexicana que desembarcará en la provincia y contratará al menos 200 empleados. La iniciativa fue anticipada en el Business Fórum que se realizó en Rosario y está vigente: “Buscan gente. Están entrevistando personal y sondeando empleados”, dijo Puccini, y precisó que el desembarco podría concretarse en 2025.

Además, sobre la gestión en general, expresó: “Estamos tratando de cumplir el mandato de nuestro gobernador, que nos pidió poner orden en el Estado, hacerlo más eficiente y austero. Nos pidió eliminar privilegios y beneficios. Para eso todas las áreas deben funcionar bien. Eso se logra controlando, rindiendo cuentas y con planes para todas las áreas. En la EPE (Empresa Provincial de la Energía) aplicamos tecnología para el cumplimiento de horarios, en control de los tiempos. En cualquier lugar te van a pedir objetivos, capacitaciones”.

“Si no hay dejadez y aparecen los vivos. No van a trabajar y les pagan igual…cuando llegué pedí un informe de la flota de vehículos y no tenían GPS. Ahora tenemos un control del vehículo, con datos de YPF rutas, sabemos dónde se usó y cuánto combustible se gastó”, sostuvo.

Sobre el conflicto en Aguas Santafesinas, el ministro señaló: “En estos tiempos se pide diálogo, respeto. Buscamos términos de convivencia. En esta protesta se rompieron bienes del Estado, es grave. Hubo agresividad al querer entrar, abrir las puertas de la empresa. Acompañamos a Anahí Rodríguez”.

Y, en relación a la falta de respuestas de Nación en materia de infraestructura, sostuvo: “Esperaba y espero más de Nación en torno a obras estructurales en Santa Fe”.