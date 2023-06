Piden rever reelecciones de intendentes en Santa Fe: "Es inoportuno y atemporal"

El doctor en Derecho y exdirector de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, Oscar Blando, se refirió a la presentación realizada por las reelecciones de intendentes en Santa Fe y manifestó: “Es inoportuna y atemporal la iniciativa. Hay momentos y órganos que resuelven estos temas”.

En primer lugar, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, Blando aclaró que cree “en la limitación de los mandatos, ya sea a nivel de los gobernadores como el de intendentes”, pero se mostró en contra de la presentación realizada por el abogado Domingo Rondina.

“Una parte es la oportunidad en la que se plantea esto. Hubo un momento para hacer observaciones a los candidatos, eso terminó hace un mes. Está fijado en el cronograma electoral. Por ende, se estarían cambiando las reglas del juego cuando ya rige otra etapa que es la de publicidad electoral”, indicó.

“No hubo un planteo, hubo una aceptación de la reelección de los intendentes pacífica y jurídicamente. El ámbito es el político, las leyes las hacen los políticos”, agregó.

Por otro lado, mencionó: “Lo que se criticó del fallo de la Corte fue la oportunidad, días antes de las elecciones se ejecutaron suspensiones. No en todo lo que no estemos de acuerdo es no constitucional”.