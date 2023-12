/Inicio Código Embebido/

Siempre Juntos Rosario Pablo Cococcioni: "Vamos a responder con medidas más enérgicas todavía" Audio

En las últimas horas se registraron dos ataques a balazos en Rosario con mensajes amenazantes para el gobernador Maximiliano Pullaro: una balacera en un cajero del Banco Macro y otra en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Ante esto, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, tomó contacto con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y explicó: “Estamos adoptando todas las medidas para esclarecer los hechos. Se levantaron un total de 30 custodias fijas dispuestas por orden judicial. Con eso reforzamos el patrullaje preventivo, que era muy escaso a nuestro arribo. Tenemos un programa de trabajo y no vamos a permitir que los criminales nos muevan un milímetro de nuestra estrategia”.

“Trasladaremos a 86 presos que están en comisarías de Rosario al servicio penitenciario. Superpoblación hay en todos lados, se resuelve liberando presos, que no es nuestra intención. Construir cárceles es algo que volveremos a hacer, trabajamos en una cárcel para 3000 reclusos”, indicó.

“Claramente son reacciones que hasta me hubiera sorprendido si no se veían. El servicio penitenciario en estos años fue sumamente laxo. Se redujeron los niveles de seguridad y se autorizó el ingreso de elementos no permitidos. Vamos a responder con medidas más enérgicas todavía. Queremos recobrar la paz publica en Rosario y la provincia de Santa Fe”, sostuvo, y agregó: “Recibimos el apoyo de Patricia Bullrich”.

Cococcioni participó de un operativo de traslado de presos de comisarías al servicio penitenciario. Vaciarán de reclusos las comisarías 12, 15, 24 y 32. Trasladarán 86 presos en total.