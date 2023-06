Novelas argentinas vs latas: "Hoy cada capítulo cuesta 50 mil dólares"

La actualidad televisiva encuentra una cantidad de material enlatado importado generalmente con contenidos turcos, así como plataformas de streaming que jaquearon la producción nacional de telenovelas. Uno de los creadores de grandes éxitos, Enrique Estevanez dialogó con Siempre Juntos de Cadena 3 Rosario y brindó su mirada sobre esta situación y fue directamente a la cuestión de “oferta y demanda”.

“Comercialmente a los canales no les interesa, porque no les conviene”, dijo, porque “no hay competencia, antes los canales se mataban para estar en los primeros puestos, hoy eso no sucede”.

“Las novelas argentinas son éxitos en todo el mundo”, pero “esto es cuestión de oferta y demanda. En este momento no hay ninguna de estas cosas”, dijo.

En su caso reveló que “si hago un proyecto es a medida del canal y me convocan”, pero admitió que, si fuera por él, “haría un proyecto por mes”

Cuando uno hace una novela la tiene que hacer pensando en su importancia y no en cuánto cuesta hacerla.

Las plataformas tienen que ver también. “Un capítulo de una novela como mínimo puede estar en 50 mil dólares, en cambio una lata no te sale nada”, reconoció.