Marcela Iglesias, la Barbie humana argentina que vive en Los Ángeles

Marcela Iglesias, la Barbie humana argentina que de chica no pudo tener la famosa muñeca porque su madre le decía que era un juguete “espigmatizante” y estaba muy “sexualizada” y de grande buscó convertirse en ella.

La mujer vive hace 23 años en Los Ángeles y dialogó con Siempre Juntos en Cadena 3 Rosario y reconoció que solo vio “algunas escenas de la película” que tuvo su estreno mundial este jueves y que lo que muestra el film es que “Barbie sale del mundo plastic fantastic para vivir en la normalidad”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La actriz argentina llegó a Estados Unidos en el año 2000, tuvo su hijo en esas tierras y al poco tiempo se divorció de su primera pareja por violencia doméstica.

Luego participó de un concurso en la que la denominaron como “la Barbie humana”. Marcela cuenta: “hicimos un show para que comentemos por qué modificamos nuestros cuerpos para parecernos a una celebrity”.

Las Barbie tenían una estética uniforme cuando era chica, hoy tienen todos los tamaños, profesiones, razas.

“Después de muchos años me hice una cirugía estética en los pechos, porque no había forma de tenerlos igual, no había gimnasia que me los diera, todo lo demás fue a través de dietas, camas solares y mucha gimnasia”, dijo Marcela Iglesias sobre su parecido físico con la muñeca.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Para la actriz argentina "Barbie es muy atractiva visualmente y por eso genera estas situaciones".

Siempre me gustó lo excéntrico, lo diferente pero no solo soy la Barbie, también soy Marcela Iglesias.

En esta película Barbie sale del mundo plastic fantastic y vivir en la normalidad.

Pueden seguir sus historias en su Instagram.