Lo balearon en la cara y pelea por su vida: "Todo empezó con un ‘qué mirás’"

Un joven de 23 años fue baleado este lunes por la noche en las inmediaciones de un bar en Presidente Perón y Barra. El primo de la víctima contó lo sucedido y dijo que el hecho se originó en un conflicto en un bar de zona oeste.

“Estaba en mi casa a las 21.30. Mi primo estaba en un bar y me escribió porque entraron tres hombres y lo increparon. Discutieron y lo amenazaron. Fue en un bar de Godoy y Barra”, precisó el primo de la víctima en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Mi primo me pidió que vaya a ayudarlo porque le querían pegar. Me dijo ‘por favor no me dejés morir, haceme la segunda’. Ahí fui con dos amigos. Llegamos, agarré una botella y encaré para la puerta. Salió mi primo y quedó con nosotros afuera, los otros adentro. El dueño del bar nos dijo que nos vayamos, que iba a llamar a la Policía”, continuó.

“Y empezamos a escuchar gritos, había un pibe con una bicicleta. Le dieron una pistola y nosotros corrimos. Empezó a disparar, nos tiraron a todos. El Renault Sandero es de mi amigo, mi primo iba en un Volkswagen Polo”, aseguró, y lamentó: “Mi primo salió a comer a un bar que va siempre. El dueño lo conoce. Entrena, trabaja, fue todo por un ‘qué mirás’”.