Juan Carlos Pallarols reveló todos los detalles del próximo bastón presidencial

Juan Carlos Pallarols, orfebre que confecciona los bastones presidenciales, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y reveló detalles de su próxima obra.

“La madera urunday en el bastón fue un acierto. Me gustó porque se mantiene siempre recta y es de trabajo, no de decoración. Es una madera súper virtuosa, no se corrompe, no la puede invadir ningún bicho. La plata es de Catamarca”, indicó Pallarols en diálogo con Alberto Lotuf.

“No nos sentimos entendidos y ponemos toda la pasión y la esperanza, la confusión la tienen los candidatos. A mi casa vinieron todos los candidatos, algunos hasta se saludaron con un beso”, reveló.

“El pueblo siempre tiene la razón. La mayoría tiene ganas de democracia, de trabajar, de hacer cosas buenas. Este fue un país grandioso, la gente se peleaba por venir, y poco a poco nos están demoliendo”, valoró luego.

Y recordó: “Lo escuché decir a Perón que no podía entrar al Banco Central porque estaba abarrotado de oro. ¿Dónde está eso? Teníamos un país lleno de fábricas, un pueblo que trabajaba feliz. Tenemos que volver a ser ese país que trabaja, no que manguea”.

Por otro lado, contó: “Hice dos medallas para premiar a dos policías que se jugaron la vida y detuvieron a dos problemas. Me llamaron y me dijeron ‘sos cómplice de la yuta’. Estamos pensando mal”.