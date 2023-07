Jóvenes sin casco chocaron contra un colectivo: una golpeó contra el vidrio

Dos jóvenes a bordo de una moto chocaron contra un colectivo trolebús en la esquina de San Juan y Mitre, pleno centro de la ciudad.

Las chicas no llevaban el casco puesto. Una de ellas impactó con su cabeza contra el vidrio lateral de la unidad de transporte.

Ambas resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital para recibir asistencia médica.

El chófer del colectivo habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y explicó: “Venía circulando y me embistió la moto. Había mucho tránsito. No hablé con las motociclistas, fueron trasladadas. Me asusté, desconozco como hicieron para chocar. No tenían casco”.