Javkin: "Yo no recibo los subsidios al transporte, lo hacen las empresas"

En la jornada de este martes se realizó en el Monumento Nacional a la Bandera un acto por los 212 años del primer izamiento de la bandera argentina a orillas del río Paraná. En ese marco, habló el intendente Pablo Javkin de varios temas, entre los que mencionó el aumento del boleto, la seguridad y cómo la disputa del Gobierno con las provincias repercute en las distintas ciudades.

“Creo que si 50 intendentes de todo el país, de distintos signos políticos, decimos todo lo mismo, al mismo tiempo, a lo mejor tiene un significado”, comenzó el mandatario respecto del conflicto con el transporte. Y añadió al móvil de Cadena 3 Rosario: “Muchos venimos gobernando hace tiempo, tenemos cosas para aportar. Se lo hemos transmitido al Ministro del Interior, porque es una persona de muchos años en la política”.

Javkin remarcó que desde el rol de los intendentes “algo tenemos que saber” y explicó que son las ciudades quienes “operamos el sistema de transporte, donde incluso en muchos casos ni siquiera quedan empresas privadas”. “Si frente a eso las respuestas sólo son insultarnos, el problema no lo va a tener el intendente, porque yo no recibo la plata de los subsidios”, continuó.

“Escucho pavadas, que esa plata después la gastamos en un recital. La plata no viene al intendente. La plata va a las empresas que prestan el servicio. Creo que no se entiende, que no se conoce cómo se distribuye y eso es lo más grave”, concluyó.

Además, mencionó que habrá un aumento de colectivos y que entrará en vigencia en las próximas semanas. Sin embargo, no detalló un monto específico para el boleto.