Gaggioli, dueño de la servilleta de Messi que subastaron: "No quería perderla"

Horacio Gaggioli es el dueño de la histórica servilleta que ofició como una suerte de primer contrato Lionel Messi y Barcelona. La servilleta fue subastada y el comprador la pagó 969 mil dólares.

“No pensaba que iba a alcanzar esa cifra. No entiendo nada de esto. Hace tiempo me reuní con gente del Barcelona para ofrecerles la servilleta, porque siempre consideré que debe estar en el museo del club. No quise donarlo, no quería perder la servilleta”, expresó Gaggioli en diálogo con Alberto Lotuf en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Pero al cabo de dos semanas, según los estudios jurídicos del club no era conveniente hacerlo porque Leo todavía jugaba en el club. Consideraban que era una suerte de contrato, que podía interpretarse como algo no conveniente. Tuve muchas propuestas, pero jamás pensé en venderla. Después de 25 años de tenerla decidí subastarla, sabiendo que Barcelona ya no la quería”, comentó.

Y cruzó al descubridor de Messi. “De Minguella no voy a hablar. Lo que dijo no tiene nada que ver con la realidad. Solo dijo una verdad: él pago los billetes para que los Messi viajen a Barcelona. Yo nunca trabajé con Minguella. En un momento fuimos socios y dije ‘o se va él o yo’. Lo que dijo de la familia que estaba inquieta no tenía nada que ver con la realidad. Él se inventó una historia”, aseguró.

Gaggioli, a su vez, dio su propia versión de los hechos y dijo: “Nunca estuvieron ni Leo ni Jorge Messi firmando esa servilleta, ellos estaban en Rosario. Hubo dos meses de lapso en los que Barcelona no quería a Messi. Una llamada de Martín Montero la que cambió todo. Me dijo que o firmaba o se iban a otro lado. Y así fue: y surgió lo de la servilleta. Que era válida jurídicamente, había nombres, firmas y fechas”.