El dolor de la madre de Bruno: "La vida de mi hijo valió 400 mil pesos"

“Mi hijo valió 400 mil pesos, o una moto”. Con esas palabras definió las sensaciones que tuvo Daniela, la madre de Bruno Bussanich, cuando escuchó la audiencia imputativa contra los señalados por idear y participar en el crimen de su hijo.

“Si no hubiese debido la moto, ese pibe no mataba a mi hijo, porque no hubiera tenido que estar ahí. Capaz era otro el asesino, pero como él debía la moto, lo hizo”, explicó la mujer respecto de una presunta pérdida que habría tenido el sospechado de 15 años de asesinar al playero Bruno Bussanich.

Daniela también pidió bajar la edad de imputabilidad y reclamó: “Mató a mi hijo y está en su casa”. “Es una estupidez total, por 400 mil pesos se llevaron a un pibe que era bueno, que estaba trabajando. Por una moto mató a mi hijo”, se lamentó.