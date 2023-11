Dos condenados por incendios en islas: "Lo importante es que no se repitan"

Por incendios en las islas del Delta del Paraná, condenaron a dos apicultores de la zona de Villa Constitución.

José Candioti, fiscal federal de Paraná, habló en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Los hechos sucedieron en agosto de 2022. La Policía detectó llamas de gran tamaño. Se indagó y proceso a los imputados por los incendios y se llegó a la instancia de juicio oral”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Las pericias indicaban que se había producido un daño muy grande. No solo es el daño a la flora y la fauna, estaba el tema del humo, que llegó a Rosario. Más allá de lo penal lo importante es que estos hechos no se vuelvan a repetir. No vamos a apelar, pedimos cuatro años de prisión condicional y dieron tres”, sostuvo.

Y afirmó: “El tema del contrafuego…ellos tenían otros medios para proteger las colmenas. Hay otras causas más importantes, con incendios. Pero esto es un precedente, hay que seguir concientizando en materia ambiental”.