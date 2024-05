Ayuda social: "La red de contención de argentina no sirve para integrar"

Andrés Schipani, doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley y profesor adjunto de tiempo completo en la Universidad de San Andrés, analizó la política alimentaria nacional y la distribución de planes sociales.

“Si uno mira de 2002 para acá, el Estado gasta cada vez más en planes sociales que buscan contener. Pero gasta muy poco en programas que busquen la transición de la informalidad a la formalidad”, aseguró Schipani en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Es una economía que desde 2011 está estancada y eso da lugar a la expansión de la pobreza. Dicho eso, hay que ver si la red de contención de argentina sirve para integrar. Y no, no sirve. No hay lugar para la movilidad social ascendente, llegada al mundo laboral o mejora educativa”, expresó.

Y profundizó: “La política alimentaria es un desorden. Llega a la gente por tres vías, una es la Tarjeta alimentar, que es muy buena. Después tenés una red de comedores y mujeres que cobran un plan para trabajar allí. Lo ideal es que la gente coma en su casa. Lo que hay es un caos, Nación compra alimentos en todo el país y los deposita en Tucumán y Buenos Aires, y de ahí distribuye. Es una locura. Y es una locura que los alimentos no se repartan como pasa hoy”.

“Los movimientos sociales llegan a donde otros no llegan. No llega la ambulancia, la policía, el asfalto. Ahora bien, los movimientos deben ocuparse de lo que saben y para el resto dejar al Estado. Los planes los tiene que dar el Estado, sin intermediarios”, sentenció.