Astore, tras la batalla campal: "Hubo una agresión desmedida a los hinchas"

Ignacio Astore, presidente de Newell’s, habló tras la brutal batalla campal que tuvo lugar tras la derrota de la Lepra ante Corinthians por la Copa Sudamericana.

“Había diez policías en el pulmón que separa a ambas hinchadas, es poco. Hubo una agresión desmedida a los hinchas de Newell’s. No corresponde, yo lo vi”, expresó Astore en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

PELEA ENTRE LA HINCHADA DE CORINTHIANS Y NEWELLS ??



?? Anoche se vivió un episodio de tensión en el Coloso cuando se enfrentó la parcialidad visitante contra los hinchas rosarinos. La policía reprimió con balas de goma y generó mucha tensión en el lugar. pic.twitter.com/uAEvDxOFLa — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) August 9, 2023

“La policía pegaba a discreción en el bar del lago. El hincha puede estar enfervorizado, pero el orden lo tiene que implantar la policía, pero no a los palazos limpios. Se metían entre las mesas del bar. Hay que afinar eso, la sociedad está desorganizada”, indicó.

“Siempre dije que no debía haber enfrentamientos en la cancha. Rompieron un portón. Si me piden que paguemos 800 efectivos, lo hacemos. No entiendo como entran con cosas, no sé cómo es el cacheo policial. Un día va a suceder una desgracia en un estadio. Hay que sincerarse y ponerse los pantalones largos. No entiendo como ingresan con gomeras”, agregó.

Y exigió: “Santa Fe tiene que permitir que en los estadios haya seguridad privada. Esa sería una parte importante de la solución. La policía provincial debe garantizar la seguridad afuera del estadio y nosotros adentro”.

El plano deportivo

Astore analizó la derrota y destacó el trabajo del equipo. “Quedamos afuera de una copa en la que siempre queremos participar. Fue digno y ofensivo el trabajo de los jugadores. No se pudo llegar al gol, un 1 a 0 cambiaba la historia, pero ya está, lo importante es seguir por este camino de trabajo y esfuerzo”, comentó.

“Hay que ver desde donde venimos. Estoy muy conforme con el trabajo del entrenador. Son equipos cortos, hay que reforzar y potenciar las inferiores, que hace 30 años se vinieron abajo. Apostamos a un proceso, no a un partido”, apuntó.

El mandatario leproso subrayó que “Tres equipos argentinos quedaron eliminados con equipos brasileños” y se refirió al futuro: “Tenemos un plantel competitivo, pero debemos ir a buscar algún refuerzo más. Estamos abocados a eso, pero no es fácil”.