Almaceneros alerta por suba de tarifas: "Pagaba $187.000 de luz, ahora $627.000"

Juan Milito, referente del Centro Unión de Almaceneros, contó detalles de lo hablado en la reunión que tuvieron este miércoles comerciantes y empresarios con autoridades de la Secretaría de Energía y la EPE (Empresa Provincial de la Energía). El encuentro fue diagramado por la preocupación que existe a raíz del aumento de la tarifa de electricidad.

Milito, en testimonio personal, contó como impactó en su caso el aumento en la tarifa de electricidad. “La factura que venció en febrero y marzo me vino de 187 mil pesos. Y ahora en el simulador de la EPE me fijé y me viene en el bimestre 627 mil pesos. El rubro comercial es cuasi electroindependiente”, lamentó en diálogo con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“Se necesita una resolución política, un subsidio, porque vamos a tener que cerrar. El problema de la inseguridad lleva a que la caída sea peor”, indicó.

Y exigió: “Pedimos, aunque sea, un bono provincial para sostener esto. No somos amigos de la financiación, pero en una situación de tal crisis por lo menos que nos permitan pagar en cuotas. Hay un 30 por ciento de caída en el consumo de alimentos. Hay otros sectores que están peor”.