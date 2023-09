Paz Martínez anticipó detalles de su gira despedida, Cómo se dice adiós, en Rony en vivo. El puntapié inicial será el sábado 23 de septiembre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, para luego recorrerá el país, provincia por provincia. “Podés ser muy famoso, pero recibir el cariño de la gente es otra cosa”.

Paz Martínez ha cumplido 50 años como autor y compositor, y regresa luego de 10 años a la calle Corrientes.

Argentino, nacido en San Miguel de Tucumán, músico, cantante, autor y compositor, con más de quinientos temas de su autoría, grabados por él y por grandes artistas de nivel internacional, tiene ganado un lugar de privilegio en el corazón de la gente y en la industria musical, con discos de oro, de platino y doble platino, y con la última distinción que recibió, al ser nombrado Personalidad Destacada de la Cultura en nuestro país.

Es hijo de David Gurvich —judío de origen ruso— y Fortuna Martínez Paz, tucumana, con cuyo apellido creó su nombre artístico. Cuando tenía 6 años se mudaron a Ezeiza, Buenos Aires. A los 14 años, aunque él quería un piano, le regalaron una guitarra. Siempre sintió fascinación por Los Beatles, y también por los Chalchaleros.

Antes del trío San Javier, formó parte de Los Cantores del Rosario, junto con Roberto Rodríguez, Héctor Quattromano, y Héctor Vilar. Eran todos veinteañeros.

En 1975 debuta el Trío San Javier, emblemático grupo del folklore argentino. Paz Martínez, junto con Pedro Favini y José “Pepe” Ragone, consagran éxitos como Quince primaveras, Cómo no creer en Dios, Abuelo dulce abuelo, Ojos de gringo, Te vas a casar de blanco y Bohemios, entre otros.

En 1982 se fue del grupo para iniciar su carrera solista, una decisión que confiesa, no fue simple. “Todos los que se iban de un grupo fracasaban. Mis hijos eran chicos; lo consulté con mi mujer y ella me dijo: ´Nosotros te vamos a apoyar´”.

Y en el éxito de ese despegue como solista “mucho tuvo que ver Cadena 3. Grabé un trabajo y el sello discográfico decidió que participara en un concurso. Lo hice con Qué par de pájaros… y perdí. Eso, a Mario (Pereyra) no le gustó e hizo una compulsa, y la gente de Córdoba se inclinaba por Qué par de pájaros. Era obvio, era la canción. Por eso tienen tanto que ver con mi vida”.

Luego llegó Amor Pirata y numerosos premios otorgados como autor y compositor en Argentina y Estados Unidos. Le grabaron canciones grandes artistas nacionales como María Marta Serra Lima, Manuela Bravo, Estela Raval, Los Nocheros, Valeria Lynch, Luciano Pereyra, Pimpinela, Rodrigo y Miranda, y artistas internacionales de la talla de Paloma San Basilio, Gilberto Santa Rosa, Lupita D’Alessio, Luis Jara y Madonna.

“La canción de Madonna en inglés se llama You´ll see… algo así como Verás. Yo estaba en México; estaba en el lugar exacto en el momento exacto, cuando me propusieron escribir la versión en español. En estos casos siempre me ciño a la historia que está contada en inglés, no podría contar otra historia. Yo hago una versión totalmente adaptada. Madonna no habla una palabra en español, y lo hizo perfecto”.

Paz también habló de la gran relación que entabló con artistas como Valeria Lynch, Dyango y Armando Manzanero.

“Un día estábamos desayunando con Armando en un hotel de Buenos Aires y me preguntó: ¿Cuál es tu mejor canción?, y le dije: lo tengo clarísimo, Cuando lo único que teníamos era amor. Pero nunca pude grabarla, me supera. Canto dos frases y me emociona, se me cierra la garganta, porque tiene que ver con esa historia de la lucha con mi mujer por salir adelante. Y me preguntó: ¿Se la das a tu amigo?, yo te la grabo. ¡Dios mío!, fue muy fuerte para mí (…). Luego llegó la pandemia y lamentablemente se nos fue. No la pudo grabar.

Paz Martínez recibió en dos ocasiones el premio más importante que se da a los artistas en Argentina: El Martín Fierro. El primero por su canción Y qué, tema de la telenovela Padre Coraje, y el segundo por Mujeres de nadie, ambas, con un éxito solo precedido por otra canción de Paz Martínez: Una lágrima sobre el teléfono.

Sentado al piano del estudio, recreó canciones que popularizaron Rodrigo (Qué ironía) y Los Nocheros (Roja Boca, Entre la tierra y el cielo), y tantas otras que llevó al éxito en su propia voz, como Prohibido nuestro amor y Amor pirata.

Entrevista de Rony Vargas