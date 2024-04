Vecinos de La Calera reclamaron por la eliminación del peaje de la ruta E-55

Vecinos de La Calera se reunieron este miércoles por la mañana a pocos metros del peaje de Av. Ejército Argentino para reclamar por su eliminación, por el que pagan actualmente 800 pesos por cada pasada. Argumentaron que muchos de ellos tributan en ciudad de Córdoba y deben pagar ese monto cada vez que se desplazan hacia la capital o viceversa.

El referente de la protesta, Ricardo Moyano, dijo a Cadena 3 que, a pesar de ser denominada ruta E-55 por las autoridades provinciales, para los vecinos es simplemente la Avenida Ejército Argentino.

"No es una ruta, no tiene características de una ruta", afirmó Moyano. Además, denunció las condiciones inseguras para los peatones y resaltó que no hay sendas peatonales marcadas para cruzar hacia las paradas del colectivo.

También señaló que el costo del transporte público se ve afectado por el peaje. "Las líneas urbanas limitan su recorrido debido al costo adicional del peaje y los residentes deben optar por servicios suburbanos más caros", declaró.

Este miércoles ingresará a la Legislatura un proyecto de ley para eliminar este peaje, presentado por varios legisladores opositores como Rodrigo Agrelo, Luciana Echevarría, Gregorio Hernández Maqueda, Dante Rossi y Alejandra Ferrero. Se espera que la iniciativa sea tratada dentro de dos o tres semanas.

Los vecinos insisten en su reclamo no solo para quienes tributan en ciudad de Córdoba sino también para aquellos residentes locales porque consideran que La Calera ha dejado de ser una localidad suburbana y se ha convertido en una ciudad dormitorio, con el 80% de su población desplazándose a la capital para trabajar.

Informe de Lucía González.