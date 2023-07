Una escuela deberá pagarle $6.5 millones a una alumna víctima de bullying

La Justicia resolvió que una escuela privada de Mar del Plata se haga cargo de pagar una indemnización de $6,5 millones a una exalumna que empezó a sufrir epilepsia por el incesante bullying que le hacían sus compañeros de cuarto año.

El fallo judicial, que tiene pocos antecedentes en Argentina, "tiene la particularidad que la chica afectada desarrolló epilepsia y empezó con convulsiones a partir de los malos tratos que vivió por sus compañeros", según explicó a Cadena 3 el abogado penalista Maximiliano Hairabedian.

La sentencia fue firmada por Roberto Loustaunau, Ricardo Monterisi y Alfredo Méndez, de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata.

Teniendo en cuenta la condición de mujer y de menor de edad de quien efectuó la demanda, los magistrados evaluaron el caso con perspectiva de género y consideraron que la prueba en el expediente fue suficiente para acreditar la "situación de vulnerabilidad y discriminación sufrida" que acusó la adolescente dentro de la institución educativa.

"Este fallo es bastante novedoso porque sienta que en casos de discriminación escolar hay una versión de la carga de la prueba que el colegio demandado debe probar que no tuvo responsabilidad, es decir, ya no es el que demanda el que debe probar que es cierto lo que dice sino que se invierte y es el demandado el que debe acreditar que no tiene responsabilidad", indicó Hairabedian.

En ese marco, los médicos que atendieron a la menor alegaron que las situaciones de estrés favorecieron el desenlace de convulsiones de ese tipo de enfermedades crónicas como la epilepsia.

Mediante la sentencia, se supo que la adolescente sufrió episodios de hostigamiento, abusos, abucheos, silbidos, gritos y críticas por parte de los compañeros que también incluyeron "ultrajes físicos" contra la menor "como empujones y trabas para que se tropezara".

Además, le escribieron con "un marcador un sweater, le colocaron chicle en el pelo y le derramaron gaseosa en su cabeza", además de decirle "tragalibros" o llamarla de forma estigmatizante "la estudiosa".

En la pericia psicológica se determinó que las situaciones que vivió la alumna fueron tan "perturbadores" para ella que desembocaron en un "trastorno de conversión con convulsiones".

Entrevista de Miguel Clariá.